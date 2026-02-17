Si cercano elettricisti e idraulici per un' azienda di San Giovanni Teatino | giornata di reclutamento a Pescara

La New Energy di San Giovanni Teatino ha bisogno di elettricisti e idraulici, motivo per cui i centri per l’impiego di Chieti, Lanciano e Pescara hanno organizzato un giorno di selezioni. La giornata si terrà mercoledì 25 febbraio alle 15 nella sede di via Passolanciano a Pescara, dove i candidati potranno incontrare i responsabili dell’azienda e presentare il proprio curriculum.

L'appuntamento dei Centri per l'impiego di Chieti, Lanciano e Pescara; costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata nei settori richiesti, con particolare riguarda al fotovoltaico. Si cercano elettricisti e idraulici per la New Energy di San Giovanni Teatino. Per questo, i centri per l'impiego di Chieti, Lanciano e Pescara hanno organizzato un recruiting day, in programma mercoledì 25 febbraio, alle ore 15, nella sede pescarese di via Passolanciano. Una giornata di reclutamento che sarà focalizzata su questi profili professionali. Per la mission dell'azienda, costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata nei settori richiesti, con particolare riguarda al fotovoltaico.