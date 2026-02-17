Si cerca una famiglia per il gattino Boss

Un gattino di circa 3-4 mesi, chiamato Boss, cerca una famiglia dopo essere stato trovato abbandonato con altri cuccioli, tutti già adottati. Boss si trova attualmente in un rifugio e aspetta qualcuno che voglia dargli una nuova possibilità. La sua storia ha attirato l’attenzione di diverse persone, ma ancora nessuno si è deciso a portarlo a casa. Il piccolo ha bisogno di un ambiente caldo e affettuoso per crescere sereno.

«Boss è un bellissimo gattino di circa 34 mesi ed è stato trovato insieme ad altri cuccioli, tutti adottati tranne lui. Boss è un po' diffidente con il genere umano, ora sta migliorando con pazienza gioca, usa la lettiera, è sverminato e spulciato, Merita una casa e una famiglia per aumentare la sua fiducia ha bisogno di amore e coccole». È l'appello dell'associazione "44 zampe". Per info si può contattare Marisa al 3409495452. Il gatto si trova in provincia di Piacenza.

Ciko è un labrador retriever di 3 anni, rinunciato da una famiglia.

Otto cani cercano una famiglia.

