Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata al quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’, nel processo che si è svolto davanti al giudice per le udienze preliminari di Reggio Emilia. La decisione arriva dopo che il noto critico d’arte ha scelto di affrontare il procedimento con il rito abbreviato, e si basa sulle prove emerse durante il dibattimento. La vicenda si è sviluppata a partire da un'indagine sulla provenienza del dipinto, che ora viene considerata priva di elementi per sostenere l’accusa di riciclaggio.

(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro' nel processo, col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia. "Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall'imputazione residua; dopo l'archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all'esito delle indagini preliminari. Ciò dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti – e difficilmente riparabili – danni morali e materiali, per un cittadino innocente", hanno dichiarato i difensori di Sgarbi Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi.