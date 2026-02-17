Sfuma il sogno Olimpiadi per Rebecca Passler | riammessa dopo il caso doping è stata esclusa dalla squadra della staffetta

Rebecca Passler non parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, perché è stata esclusa dalla squadra della staffetta. La biathleta italiana era stata inizialmente sospesa per un test positivo al doping, ma aveva vinto il ricorso e ottenuto la riammissione, dimostrando che il risultato era stato causato da una contaminazione involontaria di letrozolo. Tuttavia, poco prima dell’inizio dei giochi, le è stata comunque impedita la partecipazione.

Sfuma il sogno Olimpiadi per Rebecca Passler. La biathleta azzurra, travolta dalla positività a un controllo anti-doping pochi giorni prima del via dei Giochi di Milano-Cortina 2026, era stata poi riammessa vincendo il ricorso e dimostrando come la presenza di letrozolo fosse frutto di una contaminazione involontaria. Ha passato una settimana infernale, in cui peraltro a causa del caso doping ha scoperto che sua madre è malata, ha un carcinoma mammario. Oggi, è arrivata la conferma che Passler, seppur reintegrata, non parteciperà ai Giochi: la Fis ha ufficializzato il quartetto della staffetta femminile di biathlon in programma mercoledì ad Anterselva.