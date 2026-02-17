Sette giovani su dieci hanno paura di chi dicono di amare | che idea di amore stiamo insegnando?
Sette giovani su dieci temono chi afferma di amarli, secondo un’indagine recente. Questa paura nasce spesso da esperienze di comportamenti aggressivi o controllanti che i ragazzi hanno vissuto nelle loro relazioni. Molti adolescenti imparano a convivere con gesti di possesso e violenza, considerandoli parte normale dell’amore. Un esempio concreto è il crescente numero di ragazzi che evitano di aprire il cuore per paura di essere feriti o manipolati.
Violenza, comportamenti aggressivi, controllo e possesso che diventa normalità. Le relazioni degli adolescenti del nostro tempo vedono violenza e controllo normalizzanti nelle relazioni. Un adolescente su quattro è stato spaventato almeno una volta con atteggiamenti violenti: schiaffi, pugni, spinte o lanci di oggetti, dalla persona con cui ha o ha avuto una relazione, e a più di uno su tre, il partner si è rivolto con un linguaggio violento, grida o insulti. Una ragazza su tre, è stata, invece, geolocalizzata dal partner. Il 28% ha subito pressioni per farsi inviare foto o video intimi. Dinamiche che avvengono sia nel mondo online che offline, sia nella sfera privata che nello spazio pubblico.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Femminicidio Zoe Trinchero, si attende l’autopsia per capire se poteva essere salvata. Non una di meno: “C’è qualcosa che non stiamo insegnando”
Sarà l’autopsia a chiarire come sia morta la 17enne Zoe Trinchero, uccisa dall’ex compagno Alex Manna.
Bye bye dottor Google, l’armata silenziosa dei sette giovani su dieci che si curano con ChatGpt
Oggi a Arezzo si parla di un cambiamento che sta scuotendo la scena della salute.
