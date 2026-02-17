Il Comune di Milano ha aperto il sesto bando per l’impianto sportivo di via Molinetto 65 a Figino, dopo che le cinque gare precedenti sono state annullate o non hanno trovato un accordo. Questa volta, il Comune vuole trovare un nuovo gestore per rilanciare le attività sportive nel quartiere, cercando di coinvolgere associazioni e imprese locali. La ripetuta riprova deriva dalle difficoltà incontrate nelle precedenti gare, che hanno impedito di affidare ufficialmente la gestione dell’impianto.

E siamo a quota sei. Il Comune riprova ad assegnare in gestione l’ impianto sportivo di via Molinetto 65, a Figino, dopo che le cinque procedure precedenti, per diversi motivi, non sono andate a buon fine. In una determina di Palazzo Marino datata 15 febbraio si legge che l’amministrazione ha approvato "lo schema di avviso informativo di indagine preliminare esplorativa, riguardante l’immobile di proprietà comunale in via Molinetto 64, allo scopo di rendere noto che l’immobile, destinato ad impianto sportivo comunale, è attualmente disponibile per essere nuovamente assegnato in concessione d’uso e di conoscere se ci sono soggetti interessati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto bando per l’impianto a Figino

È stato pubblicato il bando per la sesta edizione del Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei”, dedicato all’arte del monologo.

È stato aperto il sesto Bando dedicato alla valorizzazione di musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.