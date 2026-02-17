SESI al fianco dei grandi eventi olimpici di Milano | un presidio costante a supporto di atleti sponsor e tifosi

SESI ha contribuito alla costruzione delle infrastrutture olimpiche a Milano, perché vuole garantire servizi igienici efficienti durante i grandi eventi. La società si impegna a fornire supporto continuo ad atleti, sponsor e tifosi, installando servizi mobili nelle aree più affollate. Un esempio concreto è la recente installazione di impianti nelle zone centrali della città, pensata per facilitare l’afflusso di pubblico.

SESI ha preso parte attivamente ai cantieri dedicati alla realizzazione delle infrastrutture per gli eventi olimpici attualmente in corso a Milano, confermando il proprio ruolo di partner affidabile nella gestione dei servizi igienici e mobili per grandi eventi e opere strategiche.Durante la fase di realizzazione delle infrastrutture, l'azienda ha supportato i cantieri attraverso la fornitura di bagni e strutture mobili Sebach, affiancando alla qualità dei prodotti una presenza costante sul campo, fondamentale per la gestione tempestiva di ogni intervento tecnico e operativo.Adesso, con l'avvio degli eventi sportivi, il lavoro prosegue nelle diverse location olimpiche, come Fiera Milano e Forum di Assago, dove l'azienda è presente per presidiare in tempo reale ogni singolo prodotto installato.