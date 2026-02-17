Servono volontari per sistemare la vecchia mulattiera di Cavagna

Un appello lanciato a causa del deterioramento della mulattiera di Cavagna, una strada storica vicino a Lecco, che rischia di scomparire se non si interviene subito. La mulattiera, usata dai contadini per decenni, presenta tratti rovinati e pietre sconnesse, e ora chiede l’aiuto di volontari per essere messa in sicurezza.

Un Appello per la Memoria Lariana: Volontari per Salvare la Mulattiera di Cavagna. Un’antica mulattiera nei pressi di Lecco, testimone di secoli di storia agricola locale, necessita di interventi urgenti. Il Club Alpino Italiano (CAI) di Lecco ha lanciato un appello alla comunità per raccogliere volontari e restituare a questo bene prezioso la sua dignità e funzionalità. L’iniziativa mira a preservare un pezzo di patrimonio culturale a rischio di abbandono, coinvolgendo attivamente cittadini ed enti locali. Un Tesoro dell’Architettura Rurale. La mulattiera di Cavagna rappresenta un esempio significativo dell’architettura rurale tradizionale della provincia di Lecco.🔗 Leggi su Ameve.eu

