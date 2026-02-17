Servizi per i cittadini | I sindaci difendano gli ospedali periferici
I sindaci della provincia di Grosseto hanno ricevuto un appello diretto per difendere gli ospedali periferici, dopo che diversi cittadini hanno segnalato la chiusura di reparti fondamentali. La richiesta mira a spingere i primi cittadini a proporre nei loro consigli comunali una mozione che stabilisca regole chiare e uguali per riconoscere gli ospedali di zona disagiata. La proposta nasce dalla necessità di mantenere servizi sanitari essenziali nelle aree più isolate, dove spesso manca l’assistenza di base.
Un appello diretto anche ai sindaci della provincia di Grosseto perché si facciano promotori, nei rispettivi consigli comunali, di una mozione per garantire criteri chiari e uniformi sul riconoscimento degli ospedali di area disagiata. A lanciarlo sono l'associazione Zeno Colò e il Crest (Comitato regionale emergenza sanità Toscana), che chiedono una presa di posizione formale da parte dei 29 primi cittadini dei comuni dei cinque presìdi di area disagiata della Asl Toscana Sud-Est, tra cui l'Amiata (che ha l'ospedale di Castel del Piano) e Pitigliano (che ha l'ospedale 'Petruccioli'). "La salute non è un privilegio geografico.
