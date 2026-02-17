Serie A e Fantacalcio un’alleanza da 18 milioni | la Lega punta al coinvolgimento dei tifosi e nuove entrate
La Serie A scommette sul Fantacalcio: un investimento da 18 milioni per coinvolgere i tifosi. La Serie A ha acquisito il 51% di Fantacalcio, la piattaforma leader nel settore dei giochi di fantasia, per un investimento di 18 milioni di euro. L’operazione, approvata dall’assemblea dei club, mira a integrare il popolare gioco nell’ecosistema della Lega, aprendo nuove opportunità di business e rafforzando il legame con i tifosi. La decisione, non priva di dissenso, segna una svolta nella strategia della Serie A per diversificare le proprie fonti di reddito. Un voto diviso in Lega: chi ha approvato e chi si è opposto.🔗 Leggi su Ameve.eu
