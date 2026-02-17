Separare le carriere completa le riforme Ma il vero nodo resta lo strapotere in toga

Guido Brambilla, ex magistrato, ha espresso il suo sostegno al sì nel referendum, sostenendo che le riforme devono includere anche una separazione netta tra le carriere. Ha aggiunto che questa misura rappresenta un passo importante per ridurre il potere eccessivo dei giudici, evidenziando la necessità di un equilibrio più equilibrato fino alla Corte costituzionale. Brambilla ha sottolineato che senza un cambiamento radicale in questo settore, il problema dello strapotere in toga rimarrà irrisolto.

L'intervento dell'ex magistrato Guido Brambilla su «Studi cattolici»: sto col Sì però serve un riequilibrio profondo, fino alla Consulta. Per gentile concessione, pubblichiamo ampi stralci del contributo di Guido Brambilla che apparirà sul numero di Studi cattolici in uscita nei prossimi giorni. Brambilla è un ex magistrato della Corte d'Appello di Milano, nonché presidente dell'Associazione «Giustizia e Persona odv». L'articolo si colloca non solo nel dibattito referendario ma anche in un vivace confronto in ambito cattolico, con le gerarchie ecclesiastiche che paiono schierate per il No a fronte di una realtà ben più articolata e plurale.