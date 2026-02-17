Senza la riforma dell’unanimità non ci sarà mai il salto federale per l’Ue

Il Parlamento europeo ha annunciato che senza una riforma che elimini il veto all’unanimità, l’Europa non potrà progredire verso una maggiore integrazione federale. Questa decisione arriva mentre molti analisti evidenziano come le decisioni bloccate da Paesi membri rallentino le riforme necessarie per affrontare le sfide attuali, come la gestione delle crisi economiche e i cambiamenti climatici. Un esempio concreto è il recente fallimento nel concordare un nuovo bilancio comune, che ha evidenziato le difficoltà di raggiungere un accordo rapido.

Da mesi, se non anni, la diagnosi sullo stato di salute dell’Occidente converge su un punto: il sistema costruito nel secondo dopoguerra fatica a reggere la pressione del presente. Le democrazie sono politicamente fragili, l’ordine liberale incapace di produrre stabilità e il rapporto tra alleati teso e corroso da ideologia, rivendicazioni e interessi divergenti. A Leuven, Mario Draghi è tornato a indicare la strada che l’Europa dovrebbe intraprendere per sopravvivere da protagonista, ribadendo i limiti dell’assetto confederale e la necessità di un salto nell’integrazione politica e decisionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

