Sentite l’Agenzia delle Entrate | le e-bike ai dipendenti non sono tassabili

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le e-bike fornite ai dipendenti dall’azienda non sono soggette a tassazione. La decisione nasce dalla volontà di incentivare l’uso di mezzi di trasporto sostenibili, come dimostra il fatto che molte imprese stanno investendo in biciclette elettriche per i loro collaboratori. Questa scelta permette ai lavoratori di ricevere un benefit senza preoccupazioni fiscali, facilitando così l’adozione di pratiche più ecologiche.

E-bike aziendali: l’Agenzia delle Entrate dà il via libera, nessun aumento della pressione fiscale per i dipendenti. Le aziende potranno fornire e-bike ai propri dipendenti senza generare un aumento della tassazione per questi ultimi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con una risposta pubblicata il 17 febbraio 2026 (numero 412026), che l’utilizzo di biciclette elettriche per il tragitto casa-lavoro e per esigenze professionali, a determinate condizioni, non sarà considerato un benefit aziendale tassabile. Una svolta che apre nuove prospettive per la mobilità sostenibile e il welfare aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le lettere dell'Agenzia delle Entrate stanno arrivando a circa 2,4 milioni di contribuenti italiani.

La Procura di Napoli ha recentemente concluso le indagini preliminari riguardanti due persone sospettate di aver effettuato accessi non autorizzati ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.