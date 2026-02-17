Sentite l’Agenzia delle Entrate | le e-bike ai dipendenti non sono tassabili
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le e-bike fornite ai dipendenti dall’azienda non sono soggette a tassazione. La decisione nasce dalla volontà di incentivare l’uso di mezzi di trasporto sostenibili, come dimostra il fatto che molte imprese stanno investendo in biciclette elettriche per i loro collaboratori. Questa scelta permette ai lavoratori di ricevere un benefit senza preoccupazioni fiscali, facilitando così l’adozione di pratiche più ecologiche.
E-bike aziendali: l’Agenzia delle Entrate dà il via libera, nessun aumento della pressione fiscale per i dipendenti. Le aziende potranno fornire e-bike ai propri dipendenti senza generare un aumento della tassazione per questi ultimi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con una risposta pubblicata il 17 febbraio 2026 (numero 412026), che l’utilizzo di biciclette elettriche per il tragitto casa-lavoro e per esigenze professionali, a determinate condizioni, non sarà considerato un benefit aziendale tassabile. Una svolta che apre nuove prospettive per la mobilità sostenibile e il welfare aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Arrivano le lettere dell'Agenzia delle Entrate, a chi sono destinate e a cosa fare attenzione
Le lettere dell'Agenzia delle Entrate stanno arrivando a circa 2,4 milioni di contribuenti italiani.
Accessi abusivi ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate: due indagati
La Procura di Napoli ha recentemente concluso le indagini preliminari riguardanti due persone sospettate di aver effettuato accessi non autorizzati ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Finti corsi di formazione per ottenere 150mila euro e pagare i debiti, l'impresa scoperta dalla finanza: una denuncia VIDEO; L’industria avanti tutta sulle alleanze. Ma troppi veti e interessi di posizione; Caso Resinovich, è morto Claudio Sterpin: l'amico speciale e l'ultimo ad aver sentito Liliana prima della scomparsa; Pendolari piemontesi in trincea: Così il servizio ferroviario non è più sostenibile.
Agenzia delle Entrate sull’App IO: arrivano le notifiche fiscali personalizzateL'Agenzia delle Entrate potenzia il dialogo con i cittadini attraverso l'App IO. Entro il 2028, l'applicazione invierà notifiche preventive (lettere di compliance) per segnalare anche le irregolarità ... libero.it
Concorsi Agenzia delle Entrate 2026/ Bando da 3.700 assunzioni: le regoleConcorsi Agenzia delle Entrate 2026 e 2028 ricchi di novità. Ecco quali bandi si prospettano (e quante risorse da trovare) ... ilsussidiario.net
L’Agenzia Funebre Al Piccolo Giardino porge le più sentite condoglianze ai familiari per la perdita della carissima ANTONIETTA DURAS facebook