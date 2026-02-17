Oggi, martedì 17 febbraio, la soap turca Segreti di famiglia torna in onda, dopo che Ceylin scopre che Iclal ha sparato a Ilgaz, un fatto nascosto per anni. La protagonista, grazie a un’indagine di Ozge, trova le prove che rivelano il passato oscuro di Iclal e il suo tentativo di coprire il delitto. La scoperta cambia le carte in tavola nella vicenda.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 17 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin, grazie ad alcune ricerche effettuate da Ozge, scopre che Iclal, in passato, ha sparato a Ilgaz e che lui ha insabbiato tutto per proteggerla. Cinar racconta al procuratore Iclal e a suo fratello come sono andate le cose tra lui e i ragazzi dell’associazione, così Ilgaz è costretto a richiedere la custodia cautelare. Cinar viene trasferito in carcere. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 69 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 17 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 17 dicembre, va in onda una nuova puntata di Segreti di famiglia (Yargi).

Oggi, lunedì 2 febbraio, torna in onda la soap turca

Segreti Di Famiglia, Ultima Puntata: Un Addio Amaro!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.