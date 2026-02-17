Nuovo appuntamento oggi – martedì 17 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin, grazie ad alcune ricerche effettuate da Ozge, scopre che Iclal, in passato, ha sparato a Ilgaz e che lui ha insabbiato tutto per proteggerla. Cinar racconta al procuratore Iclal e a suo fratello come sono andate le cose tra lui e i ragazzi dell’associazione, così Ilgaz è costretto a richiedere la custodia cautelare. Cinar viene trasferito in carcere. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 69 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 17 febbraio in streaming | Video Mediaset

