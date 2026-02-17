Segnatevi questo nome | Bernard Dika

Bernard Dika, giovane politico nato nel 1998, ha ottenuto il ruolo di sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, una posizione di rilievo che potrebbe portarlo a candidarsi come presidente regionale nei prossimi anni. Con una carriera che si sviluppa rapidamente, Dika si sta facendo notare come possibile alternativa a Eugenio Giani, il quale, a breve, avrà completato due mandati alla guida della Toscana.

Chi è? Dika è il sotto segretario alla presidenza della Regione Toscana, è del 1998 e fra meno di cinque anni potrebbe essere il candidato presidente della Regione al posto di Eugenio Giani, che a quel punto avrà già fatto due mandati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Segnatevi questo nome: Bernard Dika