Secondo infarto? Un biomarcatore può predire il rischio di un nuovo mortale attacco

Un nuovo biomarcatore piastrinico potrebbe aiutare a prevedere il rischio di un secondo infarto fatale. La scoperta arriva da uno studio condotto a Milano, dove i ricercatori hanno identificato una sostanza che segnala la probabilità di un attacco imminente. Questo strumento potrebbe permettere ai medici di intervenire prima che si verifichi un nuovo episodio grave.

Milano, 17 febbraio 2026 - Prevenire o meglio predire la morte da secondo infarto? Possibile, grazie a nuovo biomarcatore piastrinico. At Target-It 22 ospedali italiani Ricerca made in Milano. Un gruppo di ricercatori del centro cardiologico Monzino IRCCS, guidato dalla professoressa Marina Camera, responsabile dell'unità di ricerca biologia cellulare e molecolare cardiovascolare e docente di farmacologia alla Statale di Milano, ha identificato un nuovo biomarcatore piastrinico in grado di predire la mortalità cardiovascolare nei pazienti con malattia coronarica già colpiti da un infarto. I risultati dello studio, condotto su pazienti in prevenzione secondaria, sono stati pubblicati sulla rivista "Thrombosis and Haemostasis". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Donald Trump ha annunciato su Truth Social la cancellazione di un secondo attacco militare contro il Venezuela, evidenziando un miglioramento nei rapporti tra Washington e Caracas.

