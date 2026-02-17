Se volevo nascere donna? Quello no sto bene così Sono un fiero eterosessuale e non avendo conflitti con le donne le rappresento come sono senza ambiguità erotiche | parla Emma Coriandoli – Maurizio Ferrini

Maurizio Ferrini ha deciso di scrivere un libro con Giovanni Fabiano, in cui racconta la sua lunga interpretazione della signora Coriandoli, un personaggio molto amato dal pubblico. Ferrini spiega che non avrebbe voluto nascere donna e si sente a suo agio nel ruolo di uomo, sottolineando di essere un eterosessuale convinto e di rappresentare le donne senza ambiguità erotiche. La protagonista del libro, “A Carnevale ogni scherzo vale”, rivela anche che il personaggio di Coriandoli ha radici profonde nel suo modo di essere e di percepirsi.

Si chiama " A Carnevale ogni scherzo vale " il libro che Maurizio Ferrini firma assieme a Giovanni Fabiano e la protagonista è la signora Coriandoli, il personaggio che Ferrini interpreta da anni e che il pubblico ama sempre di più. Il racconto al Corriere della Sera della storia di questa casalinga di Bagnocavallo parte dalla prima apparizione a Domenica In e poi a Striscia La Notizia dove "la Coriandoli è diventata un vero personaggio". Con Ricci, spiega Ferrini, "siamo amici. Sapeva creare un clima molto studentesco, da universitari fuori sede. Eravamo un gruppo affiatato. Ci divertivamo parecchio ".