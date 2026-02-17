Se ti conviene puoi barare | tanto è sempre colpa dell' arbitro

Durante il derby d’Italia a San Siro, nel minuto 42, Federico La Penna ha mostrato il secondo cartellino giallo a Pierre Kalulu, che è stato espulso. Questa decisione ha acceso ancora di più le tensioni tra le due squadre e ha messo in luce come spesso i tifosi e gli osservatori trovino facile attribuire la colpa all’arbitro in momenti di confusione. In Italia, il calcio si trasforma facilmente in una disputa acceso, dove ogni errore viene interpretato come un’ingiustizia. La partita ha così dimostrato come le decisioni arbitrali possano influenzare non solo il risultato, ma anche il clima tra le

San Siro, derby d’Italia, minuto 42. Federico La Penna estrae il secondo giallo, Pierre Kalulu va fuori, e intanto il calcio italiano - quella splendida macchina culturale capace di trasformare un contatto in un processo, e un processo in una guerra di religione - ci ricorda che la colpa, qui, è sempre del terzo. Dell’arbitro. Del notaio in campo. Del capro espiatorio con fischietto e cartellini. Solo che stavolta il “terzo” non è nemmeno il colpevole unico: il punto è che l’espulsione nasce da una simulazione evidente, con il VAR impossibilitato a intervenire perché il protocollo non consente la revisione dei cartellini gialli, neanche quando il secondo giallo diventa rosso.🔗 Leggi su Today.it

