Scuole future parte l’istruttoria provinciale | 4 nuovi plessi in 3 Comuni

La Provincia di Caserta ha avviato ufficialmente l’iter per costruire quattro nuove scuole in tre Comuni diversi, rispondendo alla crescente domanda di spazi educativi. La decisione arriva dopo mesi di valutazioni e incontri con le amministrazioni locali, che puntano a ridurre il sovraffollamento nelle strutture esistenti. I lavori, ancora in fase preliminare, interesseranno principalmente zone dove le classi sono troppo affollate e gli studenti devono condividere aule piccole.

L'ente guidato da Anacleto Colombiano esamina le manifestazioni d'interesse. Ora verifiche tecniche e urbanistiche prima di ogni scelta La Provincia di Caserta avvia formalmente l'iter per ampliare l'offerta di edilizia scolastica sul territorio. Con un provvedimento del settore Patrimonio e Provveditorato, l'amministrazione presieduta da Anacleto Colombiano ha preso atto delle candidature pervenute in risposta all'avviso pubblico diffuso nel mese di dicembre, finalizzato a individuare aree o immobili idonei alla realizzazione di nuovi plessi. Alla scadenza del 10 gennaio sono giunte quattro manifestazioni di interesse provenienti da tre centri del Casertano: San Marcellino, Lusciano e Gricignano di Aversa.