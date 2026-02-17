Scritte macabre e graffi sull’auto del prof che insultava gli studenti durante la lezione di ginnast

Un professore di Marca Trevigiana ha scoperto la sua auto coperta di scritte inquietanti e graffi, subito dopo aver criticato duramente alcuni studenti durante la lezione di ginnastica. La polizia sta indagando se l’atto di vandalismo sia collegato a una precedente condanna del docente per episodi di bullismo. Gli investigatori stanno analizzando eventuali collegamenti tra i due eventi, mentre la vittima si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare il danneggiamento.

Marca Trevigiana: Vandalismo sull'auto di un professore, indagini sulla connessione con una vecchia condanna per accuse di bullismo. Un atto di vandalismo ha colpito l'auto di Settimio Stallone, insegnante di educazione fisica in una scuola media della provincia di Treviso. La vettura è stata danneggiata con graffi, scritte e simboli inquietanti, tra cui croci e la sigla "Rip" (abbreviazione di "Riposa in pace"). L'episodio, secondo l'avvocato del docente, Antonella Picco, potrebbe essere collegato a una condanna in primo grado per abuso di mezzi di correzione, maturata a seguito delle accuse di nove alunni.