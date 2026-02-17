Screening neonatale sistema solido ma con gap territoriali da colmare

Il Rapporto tecnico sugli screening neonatali in Italia 2024 evidenzia che, seppure il sistema sia strutturato bene, esistono ancora differenze tra le regioni. La causa principale è la variabilità nelle risorse e nelle pratiche di implementazione. Ad esempio, alcune regioni riescono a garantire test più precisi e tempestivi rispetto ad altre, creando disparità tra i neonati.

Consolidamento delle reti regionali, miglioramento della qualità e uniformità dei servizi erogati. Ma anche criticità e disomogeneità territoriali che richiedono interventi di coordinamento e ottimizzazione: è quanto emerge dal Rapporto tecnico sugli screening neonatali in Italia 2024, prodotto e pubblicato dalla Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale ( Simmesn ). Le disomogeneità territoriali, in particolare, rischiano di tradursi in ineguaglianze di accesso per i neonati e le famiglie, nonostante l'esistenza di un quadro normativo nazionale di riferimento.