Isabel May appare nel nuovo video promozionale di Scream 7, interpretando la figlia di Sidney Prescott, un ruolo che segna il suo ingresso nel franchise horror. La scena mostra l’attrice mentre si prepara a indossare la maschera di Ghostface, un dettaglio che anticipa il suo coinvolgimento nella trama. La casa di produzione ha rivelato che il personaggio di May porterà un’energia fresca nel film, creando aspettative tra i fan.

La marcia verso il debutto di Scream 7 al cinema prosegue con un approfondimento sui protagonisti che erediteranno il peso della maschera di Ghostface. Attraverso l’account ufficiale X, infatti, è stata rilasciata una nuova featurette dedicata a Isabel May, l’attrice scelta per interpretare la figlia di Sidney Prescott ( Neve Campbell ). Il video introduce il personaggio e l’atmosfera che circonda questa nuova generazione, chiamata a confrontarsi con l’eredità di sangue che perseguita la famiglia Prescott da decenni. Isabel May, già apprezzata per le sue interpretazioni in 1883 e 1923, entra nel franchise in un momento di profondo rinnovamento creativo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Scream 7, il nuovo volto dei Prescott: una featurette presenta Isabel May nel ruolo della figlia di Sidney

