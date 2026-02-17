Scream 7 il nuovo volto dei Prescott | una featurette presenta Isabel May nel ruolo della figlia di Sidney
Isabel May appare nel nuovo video promozionale di Scream 7, interpretando la figlia di Sidney Prescott, un ruolo che segna il suo ingresso nel franchise horror. La scena mostra l’attrice mentre si prepara a indossare la maschera di Ghostface, un dettaglio che anticipa il suo coinvolgimento nella trama. La casa di produzione ha rivelato che il personaggio di May porterà un’energia fresca nel film, creando aspettative tra i fan.
La marcia verso il debutto di Scream 7 al cinema prosegue con un approfondimento sui protagonisti che erediteranno il peso della maschera di Ghostface. Attraverso l’account ufficiale X, infatti, è stata rilasciata una nuova featurette dedicata a Isabel May, l’attrice scelta per interpretare la figlia di Sidney Prescott ( Neve Campbell ). Il video introduce il personaggio e l’atmosfera che circonda questa nuova generazione, chiamata a confrontarsi con l’eredità di sangue che perseguita la famiglia Prescott da decenni. Isabel May, già apprezzata per le sue interpretazioni in 1883 e 1923, entra nel franchise in un momento di profondo rinnovamento creativo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Scream 7 | Trailer Italiano – Sidney Prescott torna per salvare sua figliaÈ disponibile il trailer italiano di Scream 7, che vede il ritorno di Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell.
Scream 7: una nuova minaccia per Sidney Prescott nel trailer del Super BowlDurante il Super Bowl è stato mostrato il trailer di Scream 7, uno dei momenti più attesi tra i fan del film.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scream 7, il nuovo poster del film; Scream 7: Sidney Prescott sfida ancora il destino nel nuovo capitolo firmato Kevin Williamson; Scream 7: una nuova minaccia per Sidney Prescott nel trailer del Super Bowl; Scream 7, la locandina e il trailer ci ricordano l'uscita imminente.
Scream 7, online il trailer ufficiale: ritorna Ghostface dal 25 febbraio al cinemaÈ online il trailer ufficiale di Scream 7, il nuovo capitolo della celebre saga horror diretto da Kevin Williamson. Il film arriverà nelle sale italiane dal 25 febbraio distribuito da Eagle Pictures. corrieredellosport.it
Scream 7, la caccia è aperta: il nuovo spot annuncia l’inizio della prevenditaGuarda il nuovo adrenalinico spot di Scream 7. Al via la vendita dei biglietti negli USA per il ritorno di Ghostface e Sidney Prescott al cinema. universalmovies.it
Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). facebook