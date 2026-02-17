Scossa di terremoto boato fortissimo

Un terremoto ha scosso la città nel tardo pomeriggio, provocando un forte boato che ha sorpreso i residenti. La terra ha tremato improvvisamente, facendo vibrare le strade e scuotendo i vetri delle finestre. In pochi istanti, il rumore secco di un impatto si è diffuso tra le persone, creando un senso di paura e confusione. Alcuni hanno visto i lampadari oscillare e le pareti tremare, mentre il suono del terremoto si faceva sempre più forte.

Prima il silenzio di un normale tardo pomeriggio, poi un rumore secco, come uno schianto. E subito dopo quella sensazione che toglie il fiato: il pavimento che vibra, i vetri che tintinnano, i lampadari che oscillano. In pochi secondi, la paura corre più veloce di qualsiasi notizia. È successo alle 17:31 di oggi, martedì 17 febbraio. Le segnalazioni hanno iniziato a moltiplicarsi quasi all'istante: persone affacciate alle finestre, messaggi concitati sui social, qualcuno che scende in strada senza neppure prendere la giacca. Una scossa di magnitudo 2,5 ha scosso Trissino, vicino a Vicenza, in Veneto.