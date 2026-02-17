Scoppia l' incendio nella moschea alla vigilia del Ramadam si indaga per accertare le cause

Alle 3.30 di questa notte, l’incendio ha distrutto una tensostruttura della moschea di via Portogallo a Rimini, pochi giorni prima dell’inizio del Ramadam. Le fiamme hanno avvolto il tendone, che fungeva da spazio di preghiera e aggregazione, lasciando dietro di sé macerie e danni materiali ingenti. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incendio, che potrebbe essere stato provocato da un corto circuito o da un atto doloso. Un residente ha riferito di aver sentito un boato prima che le fiamme si sprigionassero.

Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno distrutto una tensostruttura nella notte tra lunedì e martedì E' scoppiato intorno alle 3.30, nella notte tra lunedì e martedì, l'incendio che ha devastato una tensostruttura della moschea di via Portogallo a Rimini alla vigilia del Ramadam. Dai primi riscontri è emerso che l'edificio che ospita il luogo di culto è attualmente in ristrutturazione e, per accogliere i fedeli, è stata realizzata una struttura esterna. L'allarme ha fatto accorrere i vigili del fuoco col personale del 115 che ha provveduto ad estinguere il rogo mentre, sul posto, sono intervenute le Volanti della Questura.🔗 Leggi su Riminitoday.it Scoppia incendio nel ripostiglio a piano terra di un condominio: si indaga Questa mattina, intorno alle 5:30, si è verificato un incendio nel ripostiglio al piano terra di un condominio in via Galileo Galilei, Latiano. Incendio nella villa comunale a Cava, chiosco in fiamme: si indaga Nella notte a Cava de' Tirreni, un incendio ha interessato la villa comunale, provocando il rogo di un chiosco situato vicino al Palazzo di Città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scoppia un incendio nelle case popolari: palazzina evacuata nella notte; Scoppia l'incendio in camera da letto e il fumo invade la palazzina: paura a Matelica; Napoli, paura nella notte. Scoppia l'incendio in pieno centro, a fuoco il teatro Sannazaro. Aria irrespirabile; Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante. Napoli, paura nella notte. Scoppia l'incendio in pieno centro, a fuoco il teatro Sannazaro. Aria irrespirabileIncendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata e' quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le ... affaritaliani.it Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola, vigili del fuoco al lavoroLa cupola del teatro Sannazaro di Napoli è andata a fuoco questa mattina, martedì 17 febbraio. Le operazioni di spegnimento del rogo sono ancora in corso. fanpage.it ULTIM'ORA Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli facebook