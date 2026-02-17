Scoperto il lato invisibile dei tumori

Un team di scienziati ha identificato una molecola di RNA sconosciuta nel carcinoma mammario, e questa scoperta ha portato alla scoperta di una nuova categoria di RNA associati ai tumori. La molecola, finora invisibile, si trova in vari tipi di tumori e potrebbe cambiare il modo di affrontare le malattie oncologiche. Questo passo avanti potrebbe aprire nuove strade per migliorare le diagnosi e le terapie.

La scoperta di una misteriosa molecola di RNA nel carcinoma mammario ha portato i ricercatori a identificare un'intera classe finora sconosciuta di RNA specifici per il cancro, presenti in decine di tipi tumorali differenti. Queste molecole, definite oncRNA, non solo consentono di distinguere con grande precisione i diversi tipi e sottotipi di tumore, ma in alcuni casi contribuiscono direttamente alla crescita e alla diffusione della malattia. Tutto ha avuto inizio con l'identificazione di una piccola molecola di RNA, denominata T3p, rilevata esclusivamente nel tessuto tumorale mammario e assente nei tessuti sani.