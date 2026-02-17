Scomparso dal 13 febbraio appello per rintracciare Salvatore Marcello Merenda

Salvatore Marcello Merenda, 30 anni, è scomparso il 13 febbraio a Melpignano, lasciando la famiglia in preoccupazione. La sua sparizione ha scatenato un appello pubblico per trovarlo, perché non è stato più visto né contattato dai conoscenti. Merenda, che lavora come barista a Lecce, è uscito di casa senza portare con sé il telefono o altri suoi effetti personali. La famiglia ha descritto Merenda come una persona socievole, ma ora chiede aiuto a chiunque abbia informazioni sulla sua posizione.

Trent'anni, domiciliato a Lecce, è stato visto l'ultima volta nel pomeriggio di venerdì scorso fra Maglie e Melpignano, dove lavora presso l'azienda di famiglia. La notizia è stata resa nota oggi LECCE – Sono giorni di forte apprensione per una famiglia salentina. Fin da venerdì scorso, infatti, si sono perse le tracce di Salvatore Marcello Merenda, un giovane di 30 anni residente a Melpignano, ma di fatto domiciliato a Lecce. La denuncia di scomparsa è stata formalizzata dal padre, ma la notizia resa pubblica solo in queste ore. Salvatore è stato visto per l’ultima volta il 13 febbraio, intorno alle ore 17.🔗 Leggi su Lecceprima.it Luca Salvalalio scomparso da Gallarate dal 3 febbraio: l’appello di amici e parentiDa Gallarate, amici e parenti continuano a cercare Luca Salvalalio, scomparso dal 3 febbraio. Salvatore scomparso a Volla: nessuna notizia di lui dal 30 dicembreA Volla, si continua a cercare Salvatore Grimaldi, 45 anni, scomparso il 30 dicembre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene; Alessandro Giannetti scomparso, la sua auto trovata nel fiume Aniene: via alle ricerche del 31enne; Scomparso da quasi un mese: appello a Ortisei per ritrovare lo studente cinese; Studente cinese scomparso: la famiglia arriva in Alto Adige per partecipare alle ricerche. La sorella: Aiutateci a trovarlo. ANTONIO VASCO Gioia del Colle: si cerca Antonio Vasco, scomparso dal 14 febbraioDel giovane si sono perse le tracce nelle prime ore della giornata e, da allora, nessun contatto con familiari o amici ... statoquotidiano.it SALVATORE MALTANA & MARCELLO PEGHIN ‘INSULAE SONGS’. In collaborazione con: INSULAE LAB facebook