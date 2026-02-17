Sciopero dei cestini a Villasanta | i contenitori diventano discariche e il Comune li fa sparire per un po’

A Villasanta, i cestini dei rifiuti sono stati usati come discariche improvvisate, così il Comune ha deciso di rimonarli temporaneamente. La scelta è arrivata dopo che molte persone hanno buttato sacchetti e rifiuti ingombranti accanto ai contenitori, rendendo difficile mantenere pulito il paese. I cestini sono stati rimossi per qualche giorno, sperando di arginare il problema.

Villasanta (Monza e Brianza), 17 febbraio 2026 – Cestini che diventano discariche, attorno ai quali si accumula di tutto. Contro l’uso improprio dei cestini pubblici dei rifiuti in alcune zone, parte questa settimana l’iniziativa sperimentale “Cestino in sciopero “, cioè la temporanea rimozione di alcuni degli elementi più colpiti, accompagnata dalla posa di cartellonistica che comunica l’iniziativa. Cosa succederà?. Spariranno temporaneamente i cestini in via Loi, Segantini e Mosé Bianchi, a Sant’Alessandro. L’obiettivo, come già successo in altri comuni (per esempio a Seregno), è diffondere l’informazione sul corretto uso dei cestini pubblici, destinati solo a piccoli rifiuti e mai a rifiuti domestici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero dei cestini a Villasanta: i contenitori diventano discariche e il Comune li fa sparire per un po’ Brianza: Villasanta contrasta l’abbandono rifiuti con lo “sciopero dei cestini” e nuovi modelli anti-spreco. Villasanta, in Brianza, ha deciso di rimuovere temporaneamente alcuni cestini pubblici per fermare l’abbandono di rifiuti, una scelta che ha generato molta attenzione. Il degrado al parco dei Fontanili: "Cestini come mini discariche. Sembra una terra di nessuno" Il parco dei Fontanili si trova in uno stato di degrado ormai evidente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rifiuti, in Brianza è stato annunciato lo sciopero dei cestini: cosa succede; Sciopero dei cestini a Villasanta: i contenitori diventano discariche e il Comune li fa sparire per un po’; Troppi rifiuti gettati in strada, scatta lo sciopero… dei cestini; Al Amal: un cestino di solidarietà per chi ne ha bisogno e ricordare l'importanza della beneficenza nel periodo di Ramadan. Rifiuti, in Brianza è stato annunciato lo sciopero dei cestini: cosa succedeL'uso improprio dei cestini pubblici ai bordi delle strade è ormai diventato una vera e propria piaga in molte città della Brianza. Dove da tempo si registra infatti il malcostume di scaricare all’int ... monzatoday.it Centro Storico I cestini gettacarte, devono essere utilizzati per quei piccoli rifiuti (scontrini, volantini, cicche di sigarette spente, fazzoletti, piccoli scarti, ecc.) prodotti durante il transito su strada. Non per conte - facebook.com facebook