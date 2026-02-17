Sciattella Tor Vergata | Impatto economico obesità supera i 13 mld

L’economia italiana perde più di 13 miliardi all’anno a causa dell’obesità, secondo Sciattella di Tor Vergata, che ha evidenziato come questa patologia comporti costi elevati anche per il sistema sanitario e le aziende sanitarie. La cifra si riferisce alle spese sostenute per cure mediche, assenze dal lavoro e altre conseguenze legate a questa condizione. La ricerca mostra che il peso dell’obesità non si limita alla salute individuale, ma ricade anche sulle risorse pubbliche e private.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "L'obesità è una patologia ad alto impatto non solo per la salute dei pazienti, ma anche per il Servizio sanitario nazionale e per l'intero sistema sociale". Così Paolo Sciattella, ricercatore al Ceis (Centre for Economic and International Studies) dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata, intervendo alla presentazione di uno studio da lui coordinato e basato su dati reali per misurare il peso degli eventi cardiovascolari maggiori tra le persone con sovrappeso e obesità. "Un recente studio ha stimato che l'impatto economico complessivo dell'obesità supera i 13 miliardi di euro - spiega Sciattella - Di questi, circa il 50%, pari a 6,6 miliardi, è legato alle malattie cardiovascolari.