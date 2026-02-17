L'evento ‘Sci-abile 2026’ si è appena concluso sulle pendici delle Polle del Cimone, dimostrando che lo sci può essere accessibile a tutti. Centinaia di partecipanti, tra bambini e adulti con disabilità, hanno sfidato le difficoltà delle piste, portando a termine con entusiasmo la giornata. La manifestazione ha attirato anche molti spettatori locali, curiosi di vedere come lo sport possa unire persone diverse.

Si è concluso sulle nevi delle Polle del Cimone l’appuntamento di inclusione nello sport ‘ Sci-abile ’ 2026. Hanno imparato o si sono migliorati nello sci e snow-board ben 40 bambini e ragazzi disabili (soprattutto sordi) provenienti dall’Italia (oltre agli Emiliano-romagnoli anche da Brescia, Rimini e Frosinone) e dall’estero -esempio di amicizia globale- da Ucraina, Bielorussia, Russia, Moldavia e Romania. Contentissimo Pierluigi ‘Gigi’ Contri di Riolunato, audioleso anch’egli, conosciutissimo in montagna per le benemerite iniziative e cariche tra cui la presidenza di ‘Emilia loves children’ onlus: ‘Sono stati giorni molto belli, tutto è andato bene, e i ragazzi e le loro famiglie sono stati soddisfattissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sci oltre le barriere, un successo

