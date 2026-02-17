Schlein accusa il governo | Si tenta di aggirare la Costituzione con un gioco di parole

Elly Schlein ha criticato duramente il governo, accusandolo di voler aggirare la Costituzione con un gioco di parole. La leader del Partito Democratico ha commentato le dichiarazioni di Tajani sul Board of Peace, sostenendo che le sue parole nascondono intenti poco chiari. Durante il dibattito in aula, Schlein ha sottolineato come le affermazioni del ministro possano mettere in discussione alcuni principi fondamentali della Carta costituzionale.

Nel corso delle dichiarazioni di voto successive all'intervento del ministro Antonio Tajani sul cosiddetto Board of peace, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha rivolto un duro affondo contro l'esecutivo. Secondo Schlein, le parole pronunciate da Tajani – che avrebbe minimizzato le polemiche sostenendo di non comprendere le ragioni delle proteste – rappresentano un tentativo di "aggirare un divieto costituzionale attraverso un artificio linguistico", facendo leva sulla definizione di "ruolo di osservatore".