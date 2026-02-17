Schianto sulla superstrada impatto pauroso | neonata a bordo era insieme alla mamma

Una donna e la sua neonata di un mese sono rimaste coinvolte in un grave incidente sulla superstrada Rimini-San Marino, dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada. La vettura si è ribaltata, provocando un impatto violento che ha lasciato tutti senza parole. La piccola, che era a bordo con la mamma, si è salvata miracolosamente, grazie forse a un gesto tempestivo dei soccorritori. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze per aiutare le due donne.

Un miracolo ha protetto una neonata di appena un mese protagonista di un violento scontro avvenuto ieri mattina lungo la consolare Rimini-San Marino. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Barattona, un punto critico dell'arteria che collega la Riviera alla Repubblica del Titano. La piccola viaggiava regolarmente nell'ovetto sul sedile posteriore della Mercedes A200 condotta dalla madre, una 33enne sammarinese. Nonostante la forza dell'impatto, che ha fatto temere conseguenze drammatiche, né la neonata né la donna hanno riportato lesioni gravi, venendo comunque accompagnate in ospedale per i necessari accertamenti precauzionali.