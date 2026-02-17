Schianto frontale in provincia di Latina due feriti gravi | coinvolta una bimba di 14 mesi

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla strada Litoranea a Borgo Sabotino, quando un'auto ha tamponato un'altra vettura in modo violento. L'impatto ha provocato due feriti gravi, tra cui una bambina di 14 mesi, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Un impatto violentissimo, nel tratto della strada Litoranea che attraversa Borgo Sabotino. Il bilancio provvisorio parla di due persone ferite in modo grave, mentre una bambina di 14 mesi, che viaggiava con la madre, è rimasta illesa. La prima ricostruzione: coinvolti una BMW Serie 5 e un autocarro. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale avrebbe coinvolto una BMW Serie 5 e un autocarro, finito successivamente fuori strada. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Due conducenti in codice rosso: in ospedale un 47enne e una 27enne.