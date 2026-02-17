Schiacciato dalla gru in cantiere Un imprenditore ai servizi sociali

E' una delle tante vittime che segnano il lungo libro nero delle morti sul lavoro aveva quasi 70 anni. Giovanni Guarascio perse la vita il 24 giugno di due anni fa nel cantiere nautico di Fiumaretta rimanendo schiacciato dalla gru che il collega stava manovrando. Per quel tragico incidente l'avvocato Andrea Lazzoni del foro spezzino ha concordato con il sostituto procuratore Giacomo Gustavino il patteggiato della pena di 1 anno di reclusione per Giovanni Bamonte 57 anni titolare dell'azienda Cd Nautica. Pena da convertire in lavori di pubblica utilità. La vittima dell'incidente Giovanni Guarascio, marittimo di lungo corso, era molto legato al mondo del mare e prestava la sua esperienza all'azienda amegliese, da tanti anni specializzata nel rimessaggio e nella manutenzione delle imbarcazioni da diporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schiacciato dalla gru in cantiere. Un imprenditore ai servizi sociali