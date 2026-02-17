Scatoloni a terra e muletti fermi Sciopero alla Peroni di Roma

Gli operai della Peroni di Roma hanno deciso di scioperare, causando il blocco delle consegne e lasciando i muletti fermi. La protesta si è svolta davanti all’ingresso principale, dove i lavoratori hanno appeso striscioni con richieste di maggiori garanzie sul posto di lavoro. Sul piazzale si vedono scatoloni abbandonati a terra, simbolo del fermo produzione.

A incrociare le braccia i dipendenti della Masterjobs che nello stabilimento si occupano di movimentazione merce: "Il licenziamento ci fa paura, azienda dia garanzie" Gli striscioni appesi sulle ringhiere appena prima dell'ingresso principale, fuori il sit-in dei lavoratori che chiedono tutele e garanzie occupazionali. Secondo giorno di sciopero nello stabilimento Peroni di Roma. A incrociare le braccia sono i dipendenti della Masterjobs che, per il noto produttore di birra, si occupano di carico e scarico merci, movimentazione dei colli che da via Renato Birolli arrivano poi in tutto il mondo.