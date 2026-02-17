Scandalo Epstein lo sfogo di Federico Rampini | Una élite sessualmente malata

Federico Rampini ha raccontato di sentirsi disgustato per le rivelazioni sul caso Epstein, che evidenziano un’élite sessualmente corrotta. Rampini, noto giornalista, ha descritto questa realtà come una rete di potere profondamente malata, coinvolgendo figure di spicco e influenti. Recentemente, ha portato l’attenzione anche sui nuovi accordi tra Europa e Stati Uniti, sottolineando che la forte intesa tra il cancelliere tedesco Merz e la premier italiana Meloni rispecchia una fase di convergenza politica.

Federico Rampini, giornalista e opinionista di spicco, si sofferma sui nuovi equilibri geopolitici tra Europa e Stati Uniti, sottolineando come l’attuale convergenza di vedute tra il cancelliere tedesco Merz e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni sia significativa. Rampini afferma senza esitazioni: “questa convergenza di vedute tra il cancelliere Merz e la presidente del Consiglio Meloni è interessante”. Secondo il giornalista, il motivo è chiaro: “Sono i due Paesi che in questo momento stanno facendo in concreto le cose più utili per salvare l’Alleanza Atlantica. La prima è aumentare la spesa militare per riequilibrare gli oneri della sicurezza europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federico Rampini ha commentato lo scandalo Epstein, evidenziando come l'élite mondiale sia coinvolta in pratiche sessuali riprovevoli.

Il caso Jeffrey Epstein torna alla ribalta con una ricostruzione dettagliata di uno degli scandali più scottanti degli ultimi anni.

