Scandalo del latte il processo per mobbing ai danni delle due sorelle che denunciarono | E' dura andare avanti

Le sorelle Gori hanno deciso di denunciare le irregolarità nello stabilimento di Colli al Metauro, ma ora si trovano sotto accusa per mobbing. Le due donne affermano che la vita è diventata difficile da quando hanno portato avanti le loro denunce contro i dirigenti di Fattorie Marchigiane. Il processo si svolge a Pesaro, dove due responsabili dell’azienda sono chiamati a rispondere di stalking occupazionale. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, che segue con attenzione ogni sviluppo.

Due dirigenti di Fattorie Marchigiane a processo a Pesaro, a giudizio per stalking occupazionale dopo le denunce delle sorelle Gori sulle irregolarità nello stabilimento di Colli al Metauro. Prossima udienza il 24 febbraio.