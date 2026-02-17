Sbarco migranti a Ravenna | un arresto per reingresso illegale

Un uomo egiziano di 25 anni è stato arrestato a Ravenna dopo aver tentato di rientrare illegalmente in Italia. La Polizia di Stato lo ha fermato durante un controllo sui migranti sbarcati dalla nave ‘Ong Solidaire’. Il giovane aveva già una condanna per reati legati all’immigrazione irregolare e cercava di nascondersi tra gli altri passeggeri.

Ravenna, 17 febbraio 2026 – Dopo aver violato le norme in materia di immigrazione, un 25enne egiziano ieri è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ravenna durante le attività di controllo di carattere amministrativo effettuate dal personale della Questura sui migranti sbarcati dalla nave ‘Ong Solidaire’ ieri. Si è trattato del 25esimo sbarco a Marina: a bordo c’erano 114 persone, recuperate da due gommoni al largo della Tunisia. L’uomo gravato da decreto di respingimento. Attività finalizzata alla esatta identificazione dei soggetti. Gli accertamenti tramite le banche dati interforze hanno consentito di accertare che un cittadino egiziano, come detto di anni 25, era gravato da un decreto di respingimento con divieto di reingresso nel territorio nazionale per la durata di tre anni, emesso il 19 maggio 2024 dal Questore della Provincia di Agrigento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

