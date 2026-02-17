Sant' Andrea del Garigliano l' incubo del finto nipote finisce in violenza | anziano spintonato per scappare con l' oro
A Sant'Andrea del Garigliano, un anziano è stato spintonato con violenza dai truffatori per impedirgli di bloccarli mentre cercavano di portargli via l'oro. I criminali, che avevano già tentato di ingannarlo con una telefonata, hanno deciso di usare la forza quando si sono trovati di fronte alla sua resistenza. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, davanti alla sua casa, dove l’uomo aveva tentato di difendere i suoi beni.
Identificata la coppia di truffatori. Un 19enne e una 45enne dell'hinterland napoletano incastrati dalle telecamere comunali Non si sono limitati al raggiro telefonico, ma hanno usato la forza fisica contro un anziano che aveva tentato di fermarli. È per questo che l'accusa, pesante, è quella di rapina impropria oltre che di truffa aggravata. I Carabinieri della Stazione di Sant’Apollinare hanno chiuso il cerchio sulle indagini relative a un colpo avvenuto lo scorso 7 gennaio, deferendo in stato di libertà due persone: un ragazzo di 19 anni e una donna di 45 anni, entrambi residenti nell'hinterland di Napoli e già noti alle forze dell'ordine per reati specifici.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Livorno, si fa consegnare 35mila euro in oro da una 90enne con la truffa del finto incidente e tenta di scappare in treno a Firenze: arrestata
A Livorno, una donna di 90 anni è stata vittima di una truffa: le è stato fatto credere di aver causato un incidente e le sono stati sottratti 35 mila euro in oro e denaro contante.
Truffa del “finto nipote”, 80enne rischia di farsi derubare oltre 10mila euro. Ma la storia finisce con 2 arresti
Un'anziana di 80 anni è stata coinvolta in una truffa del
L’occhio delle telecamere incastra i truffatori: presa una coppia a Sant'Andrea sul GariglianoSono state le immagini del sistema di videosorveglianza comunale a dare un volto e un nome ai responsabili di una vile truffa, sfociata in rapina, ai ... msn.com
Sant’Andrea sul Garigliano – Finto nipote raggira anziana e la deruba, smascherati dai CarabinieriNei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sant’Apollinare hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica ... ilpuntoamezzogiorno.it
