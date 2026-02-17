Sanremo bomba di Fiorello | So chi vince il Festival I nomi a sorpresa
Fiorello ha fatto una rivelazione scioccante durante “La Pennicanza”: conosce già il vincitore del Festival di Sanremo, e ha indicato alcuni nomi a sorpresa. La sua dichiarazione ha sorpreso gli ascoltatori, che aspettano di scoprire se le sue previsioni si avvereranno. Nel frattempo, il programma continua a essere un punto di riferimento quotidiano, trasmesso alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.
In attesa di trasformarsi in 'La Sanremanza' tra pochi giorni, è tempo di un nuovo appuntamento con “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. A dominare l'attualità è sempre tutto ciò che circonda il Festival di Sanremo, a una settimana dal via ufficiale. Fiorello si diverte con i pronostici: “Io so già come andrà a finire. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga 2°, Serena Brancale 3°! Se succede, qua ci arrestano tutti! Ma io. ‘ho le prove!!'”, scherza lo showman imitando Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Chi vince il Festival di Sanremo? Ecco tutti i favoriti dei bookie
Fiorello, la bomba su Carlo Conti e Sanremo: cosa succedeQuesta mattina Fiorello ha fatto esplodere una novità su Carlo Conti e Sanremo durante il suo programma “La Pennicanza”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fiorello annuncia Adriano Celentano e mette nei guai Carlo Conti (che non conferma); Fiorello lancia il Durante Festival a La Pennicanza: scopri la diretta Instagram da casa sua mentre va in onda Sanremo 2026; Lazio venduta entro primavera, so anche a chi...: Fiorello sgancia la bomba; Sanremo 2026, Fiorello ‘asfalta’ Pucci e annuncia il super-show durante il Festival: cosa farà.
Sanremo, bomba di Fiorello: So chi vince il Festival. I nomi a sorpresaIn attesa di trasformarsi in 'La Sanremanza' tra pochi giorni, è tempo di un nuovo appuntamento con La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai R ... msn.com
Sanremo 2026, la provocazione di Fiorello: È tutto truccato, poi svela il podio finale del FestivalNella puntata di oggi de La Pennicanza, su Rai Radio 2, lo showman ha azzardato il piazzamento finale dei cantanti al termine della kermesse. Ecco i dettagli. libero.it
Sanremo, la super bomba di Fiorello che inguaia Carlo Conti: agli italiani non aveva detto niente facebook