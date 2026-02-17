Fiorello ha fatto una rivelazione scioccante durante “La Pennicanza”: conosce già il vincitore del Festival di Sanremo, e ha indicato alcuni nomi a sorpresa. La sua dichiarazione ha sorpreso gli ascoltatori, che aspettano di scoprire se le sue previsioni si avvereranno. Nel frattempo, il programma continua a essere un punto di riferimento quotidiano, trasmesso alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.

In attesa di trasformarsi in 'La Sanremanza' tra pochi giorni, è tempo di un nuovo appuntamento con “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. A dominare l'attualità è sempre tutto ciò che circonda il Festival di Sanremo, a una settimana dal via ufficiale. Fiorello si diverte con i pronostici: “Io so già come andrà a finire. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga 2°, Serena Brancale 3°! Se succede, qua ci arrestano tutti! Ma io. ‘ho le prove!!'”, scherza lo showman imitando Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo, bomba di Fiorello: "So chi vince il Festival". I nomi a sorpresa

Leggi anche: Chi vince il Festival di Sanremo? Ecco tutti i favoriti dei bookie

Fiorello, la bomba su Carlo Conti e Sanremo: cosa succedeQuesta mattina Fiorello ha fatto esplodere una novità su Carlo Conti e Sanremo durante il suo programma “La Pennicanza”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.