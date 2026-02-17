Sanremo 2026 | Raf e i Kolors rivisitano The Riddle di Nik Kershaw tra storia enigma e ispirazione irlandese

Da ameve.eu 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sanremo 2026, Raf e i Kolors portano sul palco una versione rivisitata di “The Riddle” di Nik Kershaw, dopo aver scoperto che il brano ha radici irlandesi e un collegamento ancora sconosciuto.

Raf e i Kolors rileggono Nik Kershaw a Sanremo: la storia inattesa di “The Riddle”. Sanremo 2026 si prepara a un viaggio nel tempo con la reinterpretazione di “The Riddle” di Nik Kershaw, portata sul palco da Raf e dei Kolors. Un brano iconico degli anni ’80, rivisitato alla luce di nuove sonorità, che affonda le radici in una storia creativa particolare e ha trovato nuova linfa grazie alla versione dance di Gigi D’Agostino, accumulando quasi 400 milioni di stream tra YouTube e Spotify. La fretta natalizia e l’ispirazione irlandese. La genesi di “The Riddle” è legata a una pressione discografica inusuale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Insieme al cantante tanti amici come Raf, Marco Masini (entrambi a Sanremo 2026) e i The Kolors

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini rivisitano Meravigliosa creatura con Hauser

Fedez e Marco Masini si preparano a rivisitare Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini durante la serata delle cover a Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Raf canta ‘Ora e per sempre: testo e significato dalle canzone (e cosa c’entra la moglie); Sanremo 2026, Raf con Ora e per sempre. Il testo della canzone; Raf a Sanremo 2026, l’eco degli anni ’80 che continua a suonare; Raf torna a Sanremo con Ora e per sempre: Questa volta voglio divertirmi.

sanremo 2026 raf eSanremo 2026, Raf con Ora e per sempre. Il testo della canzoneA distanza di undici anni dalla sua ultima partecipazione in gara, Raf tornerà con la canzone Ora e per sempre. tg24.sky.it

sanremo 2026 raf eTesto canzone Ora e per sempre di Raf a Sanremo 2026 e significato/ Un’emozionante storia d’amoreDi cosa parla il testo canzone Ora e per sempre di Raf a Sanremo 2026: un amore nato negli anni '80 che si confronta con il mondo di oggi ... ilsussidiario.net