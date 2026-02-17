Sanremo 2026 | Raf e i Kolors rivisitano The Riddle di Nik Kershaw tra storia enigma e ispirazione irlandese
A Sanremo 2026, Raf e i Kolors portano sul palco una versione rivisitata di “The Riddle” di Nik Kershaw, dopo aver scoperto che il brano ha radici irlandesi e un collegamento ancora sconosciuto.
Raf e i Kolors rileggono Nik Kershaw a Sanremo: la storia inattesa di “The Riddle”. Sanremo 2026 si prepara a un viaggio nel tempo con la reinterpretazione di “The Riddle” di Nik Kershaw, portata sul palco da Raf e dei Kolors. Un brano iconico degli anni ’80, rivisitato alla luce di nuove sonorità, che affonda le radici in una storia creativa particolare e ha trovato nuova linfa grazie alla versione dance di Gigi D’Agostino, accumulando quasi 400 milioni di stream tra YouTube e Spotify. La fretta natalizia e l’ispirazione irlandese. La genesi di “The Riddle” è legata a una pressione discografica inusuale.🔗 Leggi su Ameve.eu
