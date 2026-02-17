Sanremo 2026 nessun dorma | la chiusura affidata ad Andrea Bocelli

Andrea Bocelli sarà l’ospite principale della serata finale di Sanremo 2026, portando sul palco il suo successo più recente. La sua presenza è stata annunciata ieri da Carlo Conti durante la trasmissione Domenica In, dove ha parlato dell’evento e delle emozioni che susciterà. Il cantante toscano arriverà a Sanremo con un’esibizione speciale, dopo aver annunciato il suo imminente tour europeo.

Andrea Bocelli sarà il super ospite italiano della serata finale di Sanremo 2026. L’ultimo della lunga serie di “annunci-spot” pre-festivalieri, Carlo Conti lo ha riservato ieri a Domenica In, nella quale si è inserito parlando già dalla città ligure dei fiori e della musica. Un Festival della canzone italiana, quello al via il prossimo 24 febbraio con la sua 76esima edizione, che oltre alla doverosa dedica in memoria di Pippo Baudo sarà, per molte ragioni, un vero e proprio specchio di quelle che sono state le ultime edizioni della kermesse, condotte da SuperPippo. Ad accomunarle, infatti, a differenza delle ultime sei dirette e condotte da Amadeus e dallo stesso Conti, ci sarà la riproposizione di un vecchio refrain: la corsia preferenziale, ovvero l’ospitata di superbig italiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

