Sanremo 2026 | chi sono i co-conduttori per ora
Il Festival di Sanremo 2026 si svolge a causa dell’assenza di un presentatore ufficiale, e per ora i co-conduttori sono ancora un’incognita. La Rai non ha ancora annunciato i nomi, ma si sa che l'evento sarà accompagnato da ospiti speciali e momenti di spettacolo, senza un volto di riferimento.
Roma, 17 febbraio 2026 – La grande protagonista del Festival di Sanremo 2026 è, ovviamente, la musica e dunque anche i cantanti e i loro brani in gara. Lo spettacolo dell’Ariston, però, va ben oltre e, ogni anno, coinvolge anche altri personaggi che sono pronti a fare la loro parte sul palco. Di chi si tratta? Dei conduttori e co-conduttori! Sappiamo che il padrone di casa sarà Carlo Conti e, mai come quest’anno, dopo il dietrofront di Andrea Pucci, il tema conduzione è caldo. Alcuni nomi – per le serate di venerdì e di sabato – non sono ancora neppure stati svelati, ma ecco chi siamo sicuri di vedere, per ora, accanto a Conti a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanremo 2026, tra i co-conduttori di Carlo Conti spuntano due volti amatissimi: ecco chi sonoPer il Festival di Sanremo 2026, si delineano i primi dettagli sui co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti.
Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2026: cosa può succedere dopo l’addio di Andrea PucciGiorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni potrebbero salire sul palco di Sanremo 2026 come co-conduttori.
SANREMO 2026: ECCO I CANTANTI IN GARA
Argomenti discussi: Sanremo 2026: un genovese tra i favoriti (ma non per Fantasanremo); Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; Sanremo 2026 ha già un vincitore, il verdetto dell'Intelligenza artificiale; Sanremo 2026, ecco le date, i cantanti, i conduttori e tutto quello che c'è da sapere.
Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiaveTutto su Sanremo 2026: programma, protagonisti, look, canzoni e momenti chiave del Festival della canzone italiana ... iconmagazine.it
Festival di Sanremo 2026, la guida: quando inizia, chi sono cantanti, conduttori e ospitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, la guida: quando inizia, chi sono cantanti, conduttori e ospiti ... tg24.sky.it
Sanremo, Luca Argentero: «Mi hanno chiamato e sono spariti. Ora non vado più» L’attore, ospite di Geppi Cucciari, chiarisce le voci sulla sua presenza sul palco dell’Ariston facebook
Durante il festival di Sanremo sono sempre di più gli spazi dei brand del food, tra pop-up, salotti brandizzati e la collaborazione di artisti e influencer. Il food è diventato così una parte stabile del racconto sanremese: un pezzo dell’esperienza che si consuma n x.com