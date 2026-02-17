Sannazaro le lacrime di Oscar Di Maio | Come trovare casa sventrata Ora confido nella forza di Lara Sansone

Oscar Di Maio si commuove ricordando i momenti difficili al Sannazaro, dove ha iniziato la sua carriera con artisti come Luisa Conte e Ugo D'Alessio, e ha condiviso il palco con Pietro Di Vico. La sua commozione deriva dalla fatica di trovare una casa dopo aver perso tutto, un dolore che si fa sentire ancora oggi. Ora, di fronte alle sfide, si affida alla determinazione di Lara Sansone, che descrive come una donna di teatro piena di grinta e passione.

