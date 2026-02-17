Sanluri rilancia la piscina comunale | nuove tribune e parcheggio riqualificato per lo sport e la comunità

Sanluri ha completato i lavori di rinnovamento della piscina comunale, principalmente per aumentare le tribune e riqualificare il parcheggio, puntando a offrire un servizio più completo agli appassionati di sport e ai residenti. La città ha investito circa 200 mila euro per rendere l’impianto più accessibile e funzionale, con l’obiettivo di attirare più utenti e promuovere uno stile di vita attivo.

Sanluri: Una Piscina Rinnovata per il Territorio, tra Sport e Nuovi Investimenti. Sanluri celebra il completamento dei lavori per le nuove tribune della piscina comunale, un intervento che promette di rilanciare l’impianto sportivo e di migliorare l’offerta di servizi per la comunità del Medio Campidano. L’annuncio, giunto dal sindaco Alberto Urpi attraverso i canali social, apre una fase di rinnovamento che include anche la riqualificazione del parcheggio circostante, per rispondere alle esigenze degli utenti. Un Investimento nel Futuro dello Sport Locale. La riqualificazione della piscina comunale di Sanluri rappresenta un passo significativo per lo sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu “Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione”: Buffon plaude alla premier e rilancia lo sport come comunità (video)Gianluigi Buffon elogia la premier Giorgia Meloni, sottolineando il suo ruolo nel rappresentare al meglio l’Italia. Due nuove tribune telescopiche per il Palazzetto dello Sport di RottofrenoProsegue l’ampliamento del Palazzetto dello Sport di Rottofreno con l’installazione di due nuove tribune telescopiche a movimentazione elettrica.