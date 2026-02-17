Sanità in Calabria la giunta regionale conferma i commissari Frittelli Carbone e Battistini

La giunta regionale della Calabria ha deciso di mantenere in carica i commissari straordinari, tra cui Simona Carbone all’Azienda ospedaliera universitaria Renato, per far fronte alle difficoltà del sistema sanitario locale. La scelta arriva dopo aver valutato che le procedure per nominare i nuovi direttori generali richiedono ancora tempo. Il presidente Roberto Occhiuto ha proposto questa soluzione per garantire continuità ai servizi sanitari della regione. Il commissariamento rimarrà in vigore fino a quando non saranno completate le procedure di nomina.

L'esecutivo, guidato dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha adottato anche altre decisioni in materia di welfare e turismo Il ministro per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 13 ottobre 2025, ha assegnato alla Regione Calabria la somma di 989.975 euro. Nello specifico, con la delibera dell’assessora Straface, è stato deciso di destinare 329.991,00 euro per progetti finalizzati a percorsi di socializzazione (tempo libero, mostre, ecc.) con attività anche in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva, ecc.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Calabria: Commissari prorogati in sanità e un milione di euro per l’inclusione sociale e disabilità.In Calabria, i commissari in sanità sono stati prorogati di nuovo, un gesto che deriva dalle difficoltà nella gestione dei servizi sanitari regionali.

