Perché molte coppie scelgono la Toscana per San Valentino 2026? Le città di Firenze e Viareggio si sonoPosizionate tra le 13 mete preferite in Italia, attirando turisti da tutto il paese. Firenze, con i suoi musei e il centro storico, e Viareggio, famosa per il lungomare, registrano un aumento di visitatori proprio in questo periodo.

FIRENZE – La Toscana si conferma una delle regioni più attrattive per il turismo di coppia in occasione delle celebrazioni di San Valentino 2026. È quanto emerge dall’ultima rilevazione effettuata dal portale di prenotazione Holidu, che ha monitorato le trenta destinazioni più ricercate dagli utenti italiani per il weekend dedicato agli innamorati, incrociando i dati di preferenza con i prezzi medi dei pernottamenti. Dall’analisi della graduatoria, la regione piazza due proprie eccellenze nelle prime tredici posizioni assolute. Il risultato più rilevante è quello di Firenze, che si colloca al settimo posto della classifica nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

San Valentino 2026, la Toscana nel mirino dei viaggiatori: Firenze e Viareggio nella top 13 nazionale

