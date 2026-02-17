San Pietro | tecnologia e storia si uniscono per monitorare e proteggere il patrimonio millenario della basilica

La Basilica di San Pietro utilizza ora nuove tecnologie per garantire la sicurezza del suo patrimonio storico. La ragione è il naturale invecchiamento delle strutture e le sollecitazioni causate dal tempo e dall’afflusso di visitatori. Recentemente, sono stati installati sensori avanzati che rilevano eventuali movimenti o danni, permettendo interventi tempestivi. Questa innovazione mira a preservare il monumento più simbolico del Cristianesimo per le generazioni future.

San Pietro nel XXI Secolo: Tecnologia e Storia per Proteggere il Simbolo del Cristianesimo. La Basilica di San Pietro si avvale di un’innovativa infrastruttura tecnologica per un monitoraggio strutturale integrato e permanente. La collaborazione tra Eni e la Fabbrica di San Pietro mira a preservare nel tempo lo stato di salute e la magnificenza di uno dei luoghi più emblematici del cristianesimo, in occasione dei 400 anni dalla dedicazione della basilica. Il progetto, denominato “Oltre il visibile”, rappresenta un investimento nel futuro di un patrimonio millenario. Un Archivio di Dati per Comprendere il Passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il progetto di monitoraggio digitale della Basilica di San Pietro nasce dalla collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Eni, in risposta alle preoccupazioni per la stabilità della storica struttura.

