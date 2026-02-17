San Pietro | tecnologia e storia si uniscono per monitorare e proteggere il patrimonio millenario della basilica
La Basilica di San Pietro utilizza ora nuove tecnologie per garantire la sicurezza del suo patrimonio storico. La ragione è il naturale invecchiamento delle strutture e le sollecitazioni causate dal tempo e dall’afflusso di visitatori. Recentemente, sono stati installati sensori avanzati che rilevano eventuali movimenti o danni, permettendo interventi tempestivi. Questa innovazione mira a preservare il monumento più simbolico del Cristianesimo per le generazioni future.
San Pietro nel XXI Secolo: Tecnologia e Storia per Proteggere il Simbolo del Cristianesimo. La Basilica di San Pietro si avvale di un’innovativa infrastruttura tecnologica per un monitoraggio strutturale integrato e permanente. La collaborazione tra Eni e la Fabbrica di San Pietro mira a preservare nel tempo lo stato di salute e la magnificenza di uno dei luoghi più emblematici del cristianesimo, in occasione dei 400 anni dalla dedicazione della basilica. Il progetto, denominato “Oltre il visibile”, rappresenta un investimento nel futuro di un patrimonio millenario. Un Archivio di Dati per Comprendere il Passato.🔗 Leggi su Ameve.eu
San Pietro: modello digitale hi-tech per monitorare fondazioni e stabilità, tra storia, geofisica e tutela sismica.
Il progetto di monitoraggio digitale della Basilica di San Pietro nasce dalla collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Eni, in risposta alle preoccupazioni per la stabilità della storica struttura.
Argomenti discussi: Spiritualità e tecnologia per festeggiare i 400 anni della Basilica di San Pietro; Oltre il visibile, la missione digitale della Basilica di San Pietro; Oltre il visibile, la Basilica di San Pietro tra tutela, tecnologia e responsabilità. Card. Gambetti chiarisce anche su punto di ristoro e sorveglianza (Letizia Lucarelli); Oltre il visibile: Il quarto centenario della Basilica di San Pietro tra fede e alta tecnologia.
Oltre il visibile: Il quarto centenario della Basilica di San Pietro tra fede e alta tecnologiaLa Basilica di San Pietro celebra i 400 anni della Dedicazione tra fede e innovazione: scopri il progetto Oltre il visibile, tra traduzioni AI in 60 lingue, SmartPass e monitoraggi laser d'avanguard ... interris.it
Con il progetto Oltre il visibile Eni svela i lati più nascosti della Basilica di San PietroL'iniziativa è stata promossa da Fabbrica di San Pietro ed Eni nell’ambito delle celebrazioni per il Quarto Centenario della Dedicazione della Basilica (1626-2026) ... energiaoltre.it
La Fabbrica di San Pietro ed Eni presentano “Oltre il visibile”, un progetto di monitoraggio strutturale avanzato che integra tecnologie geofisiche, geologiche e topografiche x.com