San Martino in Rio promozione per la marescialla

Caterina Viva ha ottenuto la promozione a comandante, diventando la prima donna a dirigere una caserma dell’Arma nel Reggiano. La sua nomina arriva dopo anni di servizio e di impegno, e rappresenta un passo importante per la parità di genere nelle forze dell’ordine. La cerimonia si è svolta ieri alla presenza di colleghi e cittadini, che hanno applaudito il riconoscimento al suo lavoro.