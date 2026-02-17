San Martino in Rio promozione per la marescialla
Caterina Viva ha ottenuto la promozione a comandante, diventando la prima donna a dirigere una caserma dell’Arma nel Reggiano. La sua nomina arriva dopo anni di servizio e di impegno, e rappresenta un passo importante per la parità di genere nelle forze dell’ordine. La cerimonia si è svolta ieri alla presenza di colleghi e cittadini, che hanno applaudito il riconoscimento al suo lavoro.
San Martino in Rio (Reggio Emilia), 17 febbraio 2026 - Promozione per Caterina Viva, primo comandante donna di una caserma dell’Arma nel Reggiano. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma della promozione al grado di maresciallo maggiore, con la firma dell’atto formale avvenuta oggi al comando provinciale dei carabinieri a Reggio Emilia, alla presenza del colonnello Orlando Hiromi Narducci. Caterina Viva, 40 anni, è originaria di Copertino, in provincia di Lecce. Si è arruolata nel 2006, frequentando il corso presso la Scuola Allievi Marescialli, ottenendo a Firenze la laurea in Operatore della Sicurezza e controllo sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
