San Giovanni Valdarno in figurina | in distribuzione l’album delle società sportive cittadine

San Giovanni Valdarno ha lanciato un nuovo album di figurine per promuovere le società sportive locali. La scelta deriva dal desiderio di far conoscere le attività sportive ai giovani e alle famiglie. Da questa settimana, le figurine delle diverse squadre sono distribuite nelle edicole e nei punti di ritrovo della città, portando colori e entusiasmo tra i residenti.

Un progetto che celebra atleti, associazioni e valori dello sport, rafforzando il senso di comunità e appartenenza al territorio San Giovanni Valdarno celebra lo sport e i suoi protagonisti con l’uscita dell’album delle figurine 2025–2026 dedicato alle società sportive della città, già disponibile e in distribuzione sul territorio. Un’iniziativa che porta nelle mani di cittadini, famiglie e atleti un progetto capace di unire passione, appartenenza e spirito di comunità, trasformando il gioco senza tempo delle figurine in un racconto collettivo della realtà sportiva sangiovannese. Il progetto “Album figurine comunale”, ideato e promosso da Akinda Italia con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, nasce dalla collaborazione tra l'azienda, l’Amministrazione comunale e le società sportive con l’obiettivo di valorizzare l’associazionismo locale e rafforzare il legame tra la città e i suoi protagonisti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it San Giovanni Valdarno in figurina: in distribuzione l’album 2025–2026 delle società sportive cittadineA San Giovanni Valdarno, il nuovo album di figurine delle società sportive sta arrivando, un progetto che coinvolge molte associazioni locali. San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San GiovanniIl Comune di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni e dell’accesso al Palazzo d’Arnolfo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cultura diffusa, Manetti a Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno; Cristina Manetti a San Giovanni Valdarno: Masaccio al centro dei progetti culturali; San Giovanni investe sui giovani: consegnate le borse di studio agli studenti per il percorso dedicato a Pietro Leopoldo; San Giovanni commemora i volontari della guerra di Liberazione. San Giovanni Valdarno in figurina: in distribuzione l’album delle società sportive cittadineUn progetto che celebra atleti, associazioni e valori dello sport, rafforzando il senso di comunità e appartenenza al territorio ... arezzonotizie.it San Giovanni, visita della delegazione di Corning. Un gemellaggio che va avanti da 23 anniContinua lo scambio previsto dal patto di gemellaggio tra San Giovanni e Corning, città degli Stati Uniti, situata nella Contea di Steuben nello Stato di New York. Una delegazione di Corning è in visi ... valdarnopost.it VERSO LE COMUNALI, IL CENTRODESTRA SI COMPATTA: vertice a Foggia su Lucera, San Giovanni Rotondo e sulle elezioni provinciali - L'articolo nei commenti facebook Oggi sul blog vi porto con me nel Deposito Lapideo del Museo di Sant'Agostino di #Genova. Questi sono gli sguardi di San Giovanni Battista. x.com